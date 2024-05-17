Hatay'da hırsızlık iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğün ekipleri, evden hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.
Yapılan çalışmalarda, belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda şüpheliler, G.D, E.Ö, A.B ve A.Ö. gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramada, çalıntı olduğu değerlendirilen 3 televizyon ve tüfek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan E.Ö çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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