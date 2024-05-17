Hatay'da hırsızlık iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı

Adreslerde yapılan aramada, çalıntı olduğu değerlendirilen 3 televizyon ve tüfek ele geçirildi.

Yapılan çalışmalarda, belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda şüpheliler, G.D, E.Ö, A.B ve A.Ö. gözaltına alındı.

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