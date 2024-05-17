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        Hatay'da hırsızlık iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 11:24 Güncelleme: 17.05.2024 - 11:24
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        Hatay'da hırsızlık iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğün ekipleri, evden hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

        Yapılan çalışmalarda, belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda şüpheliler, G.D, E.Ö, A.B ve A.Ö. gözaltına alındı.

        Adreslerde yapılan aramada, çalıntı olduğu değerlendirilen 3 televizyon ve tüfek ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan E.Ö çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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