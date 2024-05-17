Hatay'da öğrencilere siber suçlar anlatıldı

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Gözcüler İlkokulu'ndaki öğrencilerle bir araya geldi.

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