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        Hatay'da aranan 2 hükümlü ile 4 şüpheli yakalandı

        Hatay'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 11:38 Güncelleme: 17.05.2024 - 11:38
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        Hatay'da aranan 2 hükümlü ile 4 şüpheli yakalandı
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        Hatay'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şüphelilere yönelik İskenderun ve Dörtyol ilçelerinde çalışma yaptı.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan G.K, Ö.K, R.K. ve M.A.S. gözaltına alındı.

        Çalışmada, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüler İ.E. ve Y.Ö'de yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A.S. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı, firari hükümlüler cezaevine gönderildi.

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