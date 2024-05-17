Hatay'da aranan 2 hükümlü ile 4 şüpheli yakalandı
Hatay'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli yakalandı.
Hatay'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şüphelilere yönelik İskenderun ve Dörtyol ilçelerinde çalışma yaptı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan G.K, Ö.K, R.K. ve M.A.S. gözaltına alındı.
Çalışmada, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüler İ.E. ve Y.Ö'de yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A.S. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı, firari hükümlüler cezaevine gönderildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.