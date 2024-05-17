Hatay'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

Burada grup adına açıklama yapan Mehmet Akif Çetinkaya, İsrail'in Filistin'de camileri, okulları, hastaneleri bombaladığını, kadın, çocuk, yaşlı, genç demeden katliam yaptığını belirtti.

Sanayi Mahallesi'ndeki Süleymaniye Camisi önünde bir araya gelen bazı sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve bazı vatandaşlar, Türk ve Filistin bayrakları taşıdı.

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