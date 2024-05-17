Hatay'da 820 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Narkotik köpeğinin de destek verdiği operasyonda, evin bahçesindeki hayvan dışkılarının altına gizlenmiş 820 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Tayfur Sökmen Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenlendi.

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