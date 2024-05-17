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        Hatay'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan genç yaralandı

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 16 yaşındaki genç yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 16:25 Güncelleme: 17.05.2024 - 16:25
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        Hatay'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan genç yaralandı
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        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 16 yaşındaki genç yaralandı.

        Yeşil Mahallesi'nde yaşayan Botan Singer, dün evine giderken sahipsiz 2 köpeğin saldırısına uğradı.

        Kendi çabalarıyla köpeklerden kurtulmayı başaran Singer, sol ayak bileği, dizi ve kalçasından yaralandı.

        Annesi ve çevredekilerin yardımıyla Dörtyol Devlet Hastanesine götürülen Singer, buradaki tedavinin ardından taburcu edildi.

        Singer, AA muhabirine, çıraklık eğitimi gördüğünü ve staj yaptığı iş yerinden evine dönerken sahipsiz köpeklerle karşılaştığını söyledi.

        Biri yavru 2 köpeğin saldırısına uğrayınca çevreden yardım istediğini anlatan Singer, "Her sabah işe giderken saldırıyorlardı, sokak köpeklerinin toplanmasını istiyorum." dedi.

        Yeşil Mahalle sakini 68 yaşındaki Ekrem Yurtsever de sahipsiz köpeklerden tedirgin olduklarını, bunların toplanması gerektiğini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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