Hatay'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan genç yaralandı

Yeşil Mahalle sakini 68 yaşındaki Ekrem Yurtsever de sahipsiz köpeklerden tedirgin olduklarını, bunların toplanması gerektiğini belirtti.

Biri yavru 2 köpeğin saldırısına uğrayınca çevreden yardım istediğini anlatan Singer, "Her sabah işe giderken saldırıyorlardı, sokak köpeklerinin toplanmasını istiyorum." dedi.

Singer, AA muhabirine, çıraklık eğitimi gördüğünü ve staj yaptığı iş yerinden evine dönerken sahipsiz köpeklerle karşılaştığını söyledi.

Kendi çabalarıyla köpeklerden kurtulmayı başaran Singer, sol ayak bileği, dizi ve kalçasından yaralandı.

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