Hatay'da başarılı sporcular ödüllendirildi
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ve Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren çocuklara ödülleri verildi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ve Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren çocuklara ödülleri verildi.
Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün ev sahipliğinde Kapalı Spor Salonu'nda yapılan müsabakalara 500 sporcu katıldı.
Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara madalya ve kupaları verildi.
Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ferit Ali Gündel, yaptığı açıklamada, etkinlikler kapsamında, ilçedeki gençler için 10 farklı sportif faaliyet gerçekleştirdiklerini söyledi.
Gençlik Haftası etkinliklerini 15 Mayıs'ta başlattıklarını belirten Gündel, etkinliklerin 21 Mayıs'ta son bulacağını kaydetti.
Ödül törenine, İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez ve İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş de katıldı.
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