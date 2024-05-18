Hatay'da başarılı sporcular ödüllendirildi

Ödül törenine, İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez ve İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş de katıldı. ​​​​​​​

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ferit Ali Gündel, yaptığı açıklamada, etkinlikler kapsamında, ilçedeki gençler için 10 farklı sportif faaliyet gerçekleştirdiklerini söyledi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün ev sahipliğinde Kapalı Spor Salonu'nda yapılan müsabakalara 500 sporcu katıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ve Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren çocuklara ödülleri verildi.

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