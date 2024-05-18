Hatay'da hırsızlık iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

Hırsızlık suçlarından 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezası bulunan Y.A. ile F.Ö. tutuklandı, H.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çalışmalarda, belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda şüpheliler, Y.A, F.Ö. ve H.T. gözaltına alındı.

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