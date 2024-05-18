Hatay'da tefecilik operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tefecilik, tehdit, yağma ve kasten yaralama suçlarından aranan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda tefecilik yaptıkları iddiasıyla Z.S, N.B, N.B. ve F.G. gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramada 1106 çek ve senet, ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 18 fişek ve suç unsuru olduğu tespit edilen not kağıtları ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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