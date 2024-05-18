Hataylı depremzede kadınlar yöresel lezzetlerini kurdukları tesisle pazara sunuyor

MEHMET BAYRAK - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Hatay'ın Altınözü ilçesinde yaşayan kadınlar, "Üretim İyileştirir" tesisinde hazırladıkları yöresel ürünleri pazara sunuyor.

İlçede yaklaşık 6 yıl önce kurulan Hatay Altınözü Zeytin Emeği Kadın Kooperatifi (HAZEK) bünyesinde yöresel ürünler hazırlayan kadınlar, Avrupa Birliği tarafından fonlanan, Dünya Bankası koordinatörlüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum (SEECO) projesi kapsamında tesisleşti.

Yenişehir Mahallesi'ndeki kooperatif içinde kurulan ve 15 Mayıs'ta açılışı yapılan "Üretim İyileştirir Geçim Kaynağı Tesisi" sayesinde, depremzede kadınlar, yöresel ürünlerin hazırlanmasından işlenmesine ve paketlenmesine kadar her aşamasında görev alıyor.

Üretim tesisi sayesinde kentin ve çalışan kursiyerlerin ekonomik kazanımlar elde ettiğini anlatan Ayvazoğlu, "Üretim İyileştirir Tesisi projesi, bizim için çok kıymetli. Proje bu süreçte bizler için adeta merhem oldu. Burası profesyonel bir yöresel üretim tesisidir. Tesis içerisinde endüstriyel mutfak kurulumu yapılmış olup güzellik merkezi de bulunmaktadır." dedi.

Ayvazoğlu, tesiste hazırlanan yöresel ürünlerin ulusal market zincirleri başta olmak üzere yurt içindeki birçok pazara ulaştırıldığını söyledi.

Tesiste günlük 200 kursiyerin görev aldığını ifade eden Ayvazoğlu, şöyle konuştu: