Hatay'da bisiklet turu düzenlendi

Grup daha sonra İlk Kurşun Müzesini ziyaret etti.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında bisiklet turu düzenlendi.

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