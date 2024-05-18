Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı

        Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 14:08 Güncelleme: 18.05.2024 - 14:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun ve Reyhanlı ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

        Adreslerde yapılan aramada, 1000 uyuşturucu hap, 394 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, 3 hassas terazi ele geçirildi.

        Operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheliden 1'i tutuklandı, yabancı uyruklu 2 kişi sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bu sahillere gece girişin cezası 387 bin TL
        Bu sahillere gece girişin cezası 387 bin TL
        Balkonda oyun oynuyordu... Böcek ısırdı Gökçe öldü!
        Balkonda oyun oynuyordu... Böcek ısırdı Gökçe öldü!
        Kaldırım taşıyla saldırıya uğramıştı! O taksici bir karar verdi!
        Kaldırım taşıyla saldırıya uğramıştı! O taksici bir karar verdi!
        Buruk'un kadrosu netleşiyor!
        Buruk'un kadrosu netleşiyor!
        Kartal'ın derbi 11'i!
        Kartal'ın derbi 11'i!
        Kalorisi düşük kahvaltı tarifleri
        Kalorisi düşük kahvaltı tarifleri
        Koreli kadınların ‘cam cilt’ sırları
        Koreli kadınların ‘cam cilt’ sırları
        İstanbul'da korkunç olay! Döve döve kaçırdılar!
        İstanbul'da korkunç olay! Döve döve kaçırdılar!
        Haftanın dikkat çekenleri
        Haftanın dikkat çekenleri
        İngiltere'nin ilk milyarder müzisyeni
        İngiltere'nin ilk milyarder müzisyeni
        Feci olay! Güneş enerjisi panelinde haşlandı!
        Feci olay! Güneş enerjisi panelinde haşlandı!
        Marmaray'da Gülhan'a dehşeti yaşattı! İşte istenen ceza!
        Marmaray'da Gülhan'a dehşeti yaşattı! İşte istenen ceza!
        Suudi Arabistan'da bir ilk: Mayo defilesi!
        Suudi Arabistan'da bir ilk: Mayo defilesi!
        Annesini uyurken öldürdü! 'İyi hal'li cani!
        Annesini uyurken öldürdü! 'İyi hal'li cani!
        Bu gözyaşları boşuna değil
        Bu gözyaşları boşuna değil
        Arazi anlaşmazlığı cinayeti! Ceza açıklandı
        Arazi anlaşmazlığı cinayeti! Ceza açıklandı
        Saat: 04.00'te alevler yükseldi! Anne ve kızı içerdeydi!
        Saat: 04.00'te alevler yükseldi! Anne ve kızı içerdeydi!
        Kıdem tazminatı tavanında ayrım var mı?
        Kıdem tazminatı tavanında ayrım var mı?
        4 bölgede toz taşınımı! 5 bölgede sağanak!
        4 bölgede toz taşınımı! 5 bölgede sağanak!
        Ekranlara hapsolduk! Doğal ışık yerine mavi ışık 
        Ekranlara hapsolduk! Doğal ışık yerine mavi ışık 

        Benzer Haberler

        Hatay'da 160 bin makaron bulunan araçtaki şüpheli gözaltına alındı
        Hatay'da 160 bin makaron bulunan araçtaki şüpheli gözaltına alındı
        Hatay'da bisiklet turu düzenlendi
        Hatay'da bisiklet turu düzenlendi
        Hataylı depremzede kadınlar yöresel lezzetlerini kurdukları tesisle pazara...
        Hataylı depremzede kadınlar yöresel lezzetlerini kurdukları tesisle pazara...
        Hatay'da tefecilik operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
        Hatay'da tefecilik operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
        Hatay'da hırsızlık iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı
        Hatay'da hırsızlık iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı
        Hatay'da başarılı sporcular ödüllendirildi
        Hatay'da başarılı sporcular ödüllendirildi