İskenderun'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

İş yerinde yapılan aramada, 5 bin 900 doldurumuş makaron (filtreli sigara kağıdı), 1400 paket gümrük kaçağı sigara ve 8 elektronik sigara ele geçirildi.

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