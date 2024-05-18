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        İskenderun'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 14:12 Güncelleme: 18.05.2024 - 14:12
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        İskenderun'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dumlupınar Mahallesi'nde R.K'ye ait iş yerine baskın düzenlendi.

        İş yerinde yapılan aramada, 5 bin 900 doldurumuş makaron (filtreli sigara kağıdı), 1400 paket gümrük kaçağı sigara ve 8 elektronik sigara ele geçirildi.

        Ekipler, R.K'yi gözaltına aldı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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