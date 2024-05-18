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        Hatay'da öksüz ve yetim çocuklar piknikte buluştu

        Hatay'ın Altınözü ilçesinde öksüz ve yetim çocuklar için piknik etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 14:55 Güncelleme: 18.05.2024 - 14:55
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        Hatay'da öksüz ve yetim çocuklar piknikte buluştu
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        Hatay'ın Altınözü ilçesinde öksüz ve yetim çocuklar için piknik etkinliği düzenlendi.

        Hatay Valiliğince "Yüreğimizdeki Işık" projesi kapsamında Altınözü Kaymakamlığı ve Altınözü Belediyesi tarafından Akdarı Mahallesi'ndeki mesire alanında düzenlenen etkinliğe 400 öksüz ve yetim çocuk katıldı.

        Etkinlikte çocuklar, şarkılar eşliğinde oyunlar oynadı, boyama etkinliği yaptı.

        Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı, gazetecilere yaptığı açıklamada, öksüz ve yetim çocukların yüzlerini güldürmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Sercan Demir de etkinlik kapsamında öksüz ve yetim çocuklarla bir araya geldiklerini söyledi.

        Etkinlik sonunda çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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