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        TCG Nusret, Gökova ve Karpaz gemileri, İskenderun'da ziyarete açıldı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, TCG Karpaz, TCG Gökova ve TCG Nusret Müze Gemisi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla vatandaşların ziyaretine açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 17:29 Güncelleme: 18.05.2024 - 17:29
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        TCG Nusret, Gökova ve Karpaz gemileri, İskenderun'da ziyarete açıldı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, TCG Karpaz, TCG Gökova ve TCG Nusret Müze Gemisi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla vatandaşların ziyaretine açıldı.

        Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca Çanakkale Deniz Savaşı'nın kazanılmasında büyük payı olan Nusret Mayın Gemisi'nin anısını yaşatmak için 2011'de aslına uygun yapılan TCG Nusret Gemisi ve TCG Karpaz İskenderun'da iskeleye yanaştı.

        Buraya demirleyen gemiler ziyarete açıldı.

        Ziyaret için gelen vatandaşlara görevliler tarafından gemilerle ilgili bilgi verildi.

        Daha sonra gezi teknesiyle İskenderun Körfezi'nde demirleyen TCG Gökova'ya götürülen ziyaretçiler, gemi hakkında görevlilerden bilgi aldı, fotoğraf çekildi.

        Gemiler, yarın da aynı yerde 10.00-17.00 saatlerinde gezilebilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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