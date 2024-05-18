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        Hatay'da Gençlik Festivali'nde Gülden konser verdi

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen Gençlik Festivali'nde Gülden sahne aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 23:57 Güncelleme: 18.05.2024 - 23:57
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        Hatay'da Gençlik Festivali'nde Gülden konser verdi
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen Gençlik Festivali'nde Gülden sahne aldı.

        İskenderun Teknik Üniversitesi Merkez Kampüs Alanı'nda İskenderun Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte Gülden, sevilen şarkılarını seslendirdi.

        Gülden'in söylediği şarkılara eşlik eden hayranları büyük coşku yaşadı.

        Gülden, sahnedeki konuşmasında, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile bu topraklara emeği geçmiş tüm kahramanları minnetle andı.

        Festival kapsamında yarın Berkay sahne alacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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