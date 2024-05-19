Hatay'da sulama kanalına giren çocuk boğuldu
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde sulama kanalına giren çocuk yaşamını yitirdi.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde sulama kanalına giren çocuk yaşamını yitirdi.
Varışlı Mahallesi'nde 9 yaşındaki Bedrettin Görçek, sabah saatlerinde girdiği sulama kanalında kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Sualtı Arama ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin 4 saatlik çalışmasıyla çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.
Sudan çıkarılan Görçek'in cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.