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        Hatay'da badminton aday hakemlik kursu açıldı

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde badminton aday hakemlik kursu açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 17:12 Güncelleme: 19.05.2024 - 17:12
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        Hatay'da badminton aday hakemlik kursu açıldı
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        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde badminton aday hakemlik kursu açıldı.

        Türkiye Badminton Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sedat Turunç, Merkez Spor Salonu'ndaki kursun açılışında, hakem adaylarına teorik eğitim verileceğini söyledi.

        Eğitime 5 ilden adayların katıldığını belirten Turunç, "Kursumuza 70 hakem adayı başvurdu. Kurs ve sınavları başarıyla geçen adaylar sonraki süreçte hakemlik yapabilecekler." dedi.

        Turunç, adaylara başarı diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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