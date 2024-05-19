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        İskenderun'da "En İyi Kaynağı Ben Yaparım" yarışması düzenlendi

        İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde "En İyi Kaynağı Ben Yaparım" yarışması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 22:05 Güncelleme: 19.05.2024 - 22:08
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        İskenderun'da "En İyi Kaynağı Ben Yaparım" yarışması düzenlendi
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        İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde "En İyi Kaynağı Ben Yaparım" yarışması gerçekleştirildi.

        İskenderun Ticaret ve Sanayi Odasının katkılarıyla düzenlenen yarışmada, Metal Teknolojisi bölümünden 100 öğrenci, gaz altı ve örtülü elektrotla ark kaynağı yaparak yarıştı.

        Yarışmada ilk 3'e giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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