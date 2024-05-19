Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Adana, Hatay ve Mersin'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerle kutlandı

        Adana, Hatay ve Mersin'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 22:44 Güncelleme: 19.05.2024 - 22:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana, Hatay ve Mersin'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerle kutlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana, Hatay ve Mersin'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

        Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kutlama programı kapsamında belediye binası önünde toplanan vatandaşlar meşale ve Türk bayraklarıyla Uğur Mumcu Meydanı'na kadar yürüdü.

        Yürüyüşün ardından meydanda müzik grubu "Gripin" tarafından konser verildi.

        Grup, konserde sevilen şarkılarını Adanalılar için seslendirdi.

        Vatandaşlar da grubun seslendirdiği şarkılara eşlik etti.

        - Hatay

        Hatay Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, İskenderun Anıt Alanı İskele Meydanı'nda halkın ziyaretine açılan TCG Gökova savaş gemisine ziyarette bulundu.

        Açıklamada, "19 Mayıs'ın ruhundan aldığımız ilhamla geleceğe emin adımlarla yürüyoruz. Valimiz Mustafa Masatlı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında TCG Gökova Türk Savaş Gemisi'ni ziyaret ederek komuta kademesinden bilgi aldı." ifadesine yer verildi.

        Antakya ilçesinde il ve ilçe yöneticileri şehitlerin kabirlerini ziyaret ederek karanfil bıraktı. Katılımcılar daha sonra şehitler için dua etti.

        İskenderun ilçesinde 250 kişilik motosiklet grubu üyeleri Atatürk Bulvarı'nda bir araya gelerek kortej geçişi yaptı. Tren Garı önünde son bulan kortej geçişinin ardından katılımcılar, saygı duruşunda bulunup ardından İstiklal Marşı'nı okudu.

        - Mersin

        Anamur ilçesinde de Deniz Kuvvetlerine ait TCG Yıldız ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ait TCSG 89 gemileri halkın ziyaretine açıldı. Kaymakam Bilal Bozdemir de beraberindeki ilgililerle gemiyi gezerek bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Reisi'nin helikopteri acil iniş yaptı
        Reisi'nin helikopteri acil iniş yaptı
        10 kişiyle F.Bahçe destanı!
        10 kişiyle F.Bahçe destanı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Reisi'ye geçmiş olsun mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Reisi'ye geçmiş olsun mesajı
        Arda Güler yine sahnede!
        Arda Güler yine sahnede!
        Fenerbahçe'den derbi paylaşımı!
        Fenerbahçe'den derbi paylaşımı!
        Buruk bir gece!
        Buruk bir gece!
        Fenerbahçe'den 15 yıl sonra bir ilk!
        Fenerbahçe'den 15 yıl sonra bir ilk!
        Fenerbahçe'de derbi sevinci!
        Fenerbahçe'de derbi sevinci!
        Tokat'taki patlamaya ilişkin yeni detaylar!
        Tokat'taki patlamaya ilişkin yeni detaylar!
        Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 7 kişi tutuklandı
        Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 7 kişi tutuklandı
        Kreşte çocuklara dayak skandalı: Müdür tutuklandı
        Kreşte çocuklara dayak skandalı: Müdür tutuklandı
        Sosyal medyada yeni tuzağa dikkat! Müstehcen fotoğraflarla dolandırdılar
        Sosyal medyada yeni tuzağa dikkat! Müstehcen fotoğraflarla dolandırdılar
        Erkan Yolaç'a veda edildi
        Erkan Yolaç'a veda edildi
        Serin havalar bu hafta da bizimle
        Serin havalar bu hafta da bizimle
        "Bu yaz evlilik yok"
        "Bu yaz evlilik yok"
        Albino oğlu için bakın ne yaptı!
        Albino oğlu için bakın ne yaptı!
        Yitik türkülerin izinde
        Yitik türkülerin izinde
        Tur rehberinin gözünden yaşananlar
        Tur rehberinin gözünden yaşananlar
        Otomobil markaları Mayıs'ta faizleri sıfırladı
        Otomobil markaları Mayıs'ta faizleri sıfırladı
        "O zamanlar her şey ne kadar güzelmiş"
        "O zamanlar her şey ne kadar güzelmiş"

        Benzer Haberler

        İskenderun'da "En İyi Kaynağı Ben Yaparım" yarışması düzenlendi
        İskenderun'da "En İyi Kaynağı Ben Yaparım" yarışması düzenlendi
        Hatay'da badminton aday hakemlik kursu açıldı
        Hatay'da badminton aday hakemlik kursu açıldı
        Hatayspor Başkan Vekili Aydın Toksöz'den hakem kararlarına eleştiri
        Hatayspor Başkan Vekili Aydın Toksöz'den hakem kararlarına eleştiri
        Hatay'da sulama kanalına giren çocuk boğuldu
        Hatay'da sulama kanalına giren çocuk boğuldu
        Taze buğday başakları odun ateşinde firiğe dönüşüyor
        Taze buğday başakları odun ateşinde firiğe dönüşüyor
        Hatay'da Gençlik Festivali'nde Gülden konser verdi
        Hatay'da Gençlik Festivali'nde Gülden konser verdi