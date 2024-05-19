Hatay'da Gençlik Festivali'nde şarkıcı Berkay konser verdi
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen Gençlik Festivali'nde şarkıcı Berkay sahne aldı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen Gençlik Festivali'nde şarkıcı Berkay sahne aldı.
İskenderun Teknik Üniversitesi Merkez Kampüs Alanı'nda İskenderun Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte Berkay, şarkılarını seslendirdi.
Berkay'ın söylediği şarkılara katılımcılar da eşlik etti.
İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, konuşmasında, gençlerin bayramını kutladı.
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