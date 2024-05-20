Hatay'da tırın çarptığı kişi yaşamını yitirdi
Hatay'ın Payas ilçesinde, tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Hatay'ın Payas ilçesinde, tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen hafriyat yüklü 31 UA 094 plakalı tır, Payas-İskenderun kara yolunda karşıya geçmek isteyen Mehmet Demir'e (60) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Sağlık ekibince yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen Demir'in cenazesi, Dörtyol Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Gözaltına alınan tır sürücüsü, polis merkezine götürüldü.
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