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        Hatay'da tırın çarptığı kişi yaşamını yitirdi

        Hatay'ın Payas ilçesinde, tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 13:51 Güncelleme: 20.05.2024 - 13:51
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        Hatay'da tırın çarptığı kişi yaşamını yitirdi
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        Hatay'ın Payas ilçesinde, tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen hafriyat yüklü 31 UA 094 plakalı tır, Payas-İskenderun kara yolunda karşıya geçmek isteyen Mehmet Demir'e (60) çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekibince yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen Demir'in cenazesi, Dörtyol Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Gözaltına alınan tır sürücüsü, polis merkezine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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