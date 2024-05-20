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        Hatay'da emekli olan 40 yıllık öğretmen alkışlarla uğurlandı

        Hatay'ın Erzin ilçesinde, 40 yıllık görev süresinin ardından emekliye ayrılan 65 yaşındaki öğretmen için meslektaşları ve öğrencileri tarafından veda etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 15:50 Güncelleme: 20.05.2024 - 15:50
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        Hatay'da emekli olan 40 yıllık öğretmen alkışlarla uğurlandı
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        Hatay'ın Erzin ilçesinde, 40 yıllık görev süresinin ardından emekliye ayrılan 65 yaşındaki öğretmen için meslektaşları ve öğrencileri tarafından veda etkinliği düzenlendi.

        Farklı illerde 18 yıl çalıştıktan sonra 2002'de Erzin Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu'na atanan meslek alan öğretmeni Mehmet İlmisev Kılaç, emekli oldu.

        Kılaç'a son mesai gününde sürpriz yapmak isteyen meslektaşları ve öğrencileri, veda programı organize etti.

        Sınıftan çıktıktan sonra koridor ve merdivenlerde bekleyenler tarafından alkışlarla karşılanan Kılaç, duygulandı.

        Kılaç, okulun konferans salonunda devam eden programda çalışma arkadaşları ve öğrencilere teşekkür etti.

        Meslekte 40 yılı geride bıraktığını belirten Kılaç, "Bu derece bir sürpriz beklemiyordum. Tek üzüldüğüm şey öğrencilerimden ayrılacak olmam. Böyle bir programla veda etmek beni duygulandırdı." dedi.

        Salondan alkışlar eşliğinde ayrılan Kılaç, öğrencileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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