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        Hatay'da Gençlik Festivali'nde Uğur Aslan konser verdi

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen Gençlik Festivali'nde, oyuncu ve şarkıcı Uğur Aslan sahne aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 23:48 Güncelleme: 20.05.2024 - 23:48
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        Hatay'da Gençlik Festivali'nde Uğur Aslan konser verdi
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen Gençlik Festivali'nde, oyuncu ve şarkıcı Uğur Aslan sahne aldı.

        İskenderun Teknik Üniversitesi Merkez Kampüs Alanı'nda İskenderun Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte Uğur Aslan, şarkılarını seslendirdi.

        Uğur Aslan'ın söylediği şarkılara katılımcılar da eşlik etti.

        İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, konuşmasında, gençlerin bayramını kutladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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