Hatay'da Gençlik Festivali'nde Uğur Aslan konser verdi

Uğur Aslan'ın söylediği şarkılara katılımcılar da eşlik etti.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen Gençlik Festivali'nde, oyuncu ve şarkıcı Uğur Aslan sahne aldı.

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