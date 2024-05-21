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        Hatay'da Gençlik Haftası kapsamında yelken yarışı yapıldı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ve Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında yelken yarışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 10:28 Güncelleme: 21.05.2024 - 10:28
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        Hatay'da Gençlik Haftası kapsamında yelken yarışı yapıldı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ve Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında yelken yarışı gerçekleştirildi.

        Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce İskenderun Yelken İhtisas Spor Kulübü'nde düzenlenen organizasyonda 20 sporcu yarıştı.

        Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ferit Ali Gündel, düzenlenen organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

        Konuşmanın ardından Gündel ile İskenderun Yelken İhtisas ve Su Sporları Kulübü Başkanı Meriç Özkaya, yarışta dereceye giren sporculara madalyalarını verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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