Hatay'da Gençlik Haftası kapsamında yelken yarışı yapıldı

Konuşmanın ardından Gündel ile İskenderun Yelken İhtisas ve Su Sporları Kulübü Başkanı Meriç Özkaya, yarışta dereceye giren sporculara madalyalarını verdi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ferit Ali Gündel, düzenlenen organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ve Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında yelken yarışı gerçekleştirildi.

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