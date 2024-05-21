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        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, yapımı devam eden deprem konutlarını inceledi

        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) inşa edilen deprem konutlarında incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 10:33 Güncelleme: 21.05.2024 - 10:33
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        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, yapımı devam eden deprem konutlarını inceledi
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        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) inşa edilen deprem konutlarında incelemede bulundu.

        Valiliğin açıklamasına göre Masatlı, merkez Antakya ilçesi Dikmece Mahallesi'nde 10 bin 335 konutun yapımının sürdüğü şantiyeyi ziyaret etti.

        Masatlı, daha sonra 2 bin 665 konutun inşa edildiği Gülderen Mahallesi'nde inceleme yaptı.

        Yetkilerle görüşen Masatlı, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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