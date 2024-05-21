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        Altınözü 2. Kitap Fuarı açıldı

        Hatay'da Altınözü 2. Kitap Fuarı açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 16:35 Güncelleme: 21.05.2024 - 16:37
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        Altınözü 2. Kitap Fuarı açıldı
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        Hatay'da Altınözü 2. Kitap Fuarı açıldı.

        Altınözü Belediyesi organizasyonuyla 15 Temmuz Milli İrade Parkı'nda düzenlenen fuar, 26 Mayıs'a kadar ziyarete açık olacak.

        Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı, açılışta, fuarda birbirinden değerli yazarların vatandaşlarla buluşacağını söyledi.

        Herkesi fuara davet eden Sarı, belediye olarak benzer etkinlikleri yaparak gençlerin ve vatandaşların yanında olmayı sürdüreceklerini belirtti.

        Kaymakam Mehmet Sert de 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından toparlanma sürecinde böyle bir etkinliğin yapılmasının önemli olduğuna değindi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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