Hatay'da Altınözü 2. Kitap Fuarı açıldı.

Altınözü Belediyesi organizasyonuyla 15 Temmuz Milli İrade Parkı'nda düzenlenen fuar, 26 Mayıs'a kadar ziyarete açık olacak.

Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı, açılışta, fuarda birbirinden değerli yazarların vatandaşlarla buluşacağını söyledi.

Herkesi fuara davet eden Sarı, belediye olarak benzer etkinlikleri yaparak gençlerin ve vatandaşların yanında olmayı sürdüreceklerini belirtti.

Kaymakam Mehmet Sert de 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından toparlanma sürecinde böyle bir etkinliğin yapılmasının önemli olduğuna değindi.