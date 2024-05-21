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        Samandağ'da larva ve uçkuna karşı ilaçlama yapıldı

        Hatay Büyükşehir Belediyesi ekiplerince Samandağ ilçesinde larva ve uçkunla mücadele çalışmaları kapsamında ilaçlama çalışması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 17:28 Güncelleme: 21.05.2024 - 17:30
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        Samandağ'da larva ve uçkuna karşı ilaçlama yapıldı
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        Hatay Büyükşehir Belediyesi ekiplerince Samandağ ilçesinde larva ve uçkunla mücadele çalışmaları kapsamında ilaçlama çalışması gerçekleştirildi.

        Ekipler, ilçede 42 mahallede dere yatakları, çöp bidonları, foseptik, su kanallarında ilaçlama yaptı.

        İlaçlama çalışmaların devam edeceği bildirildi.​​​​​​​​​​​​​​

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