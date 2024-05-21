Samandağ'da larva ve uçkuna karşı ilaçlama yapıldı
Hatay Büyükşehir Belediyesi ekiplerince Samandağ ilçesinde larva ve uçkunla mücadele çalışmaları kapsamında ilaçlama çalışması gerçekleştirildi.
Hatay Büyükşehir Belediyesi ekiplerince Samandağ ilçesinde larva ve uçkunla mücadele çalışmaları kapsamında ilaçlama çalışması gerçekleştirildi.
Ekipler, ilçede 42 mahallede dere yatakları, çöp bidonları, foseptik, su kanallarında ilaçlama yaptı.
İlaçlama çalışmaların devam edeceği bildirildi.
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