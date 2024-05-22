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        Hatay'da minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 01:00 Güncelleme: 22.05.2024 - 01:00
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        Hatay'da minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Yeşil Mahallesi Bilgehan Aksoy Caddesi'nde Ö.F.K. idaresindeki 31 M 7087 plakalı minibüs ile İsmail K'nin kullandığı 31 PP 023 plakalı motosiklet çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü İsmail K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Yapılan kontrollerde minibüs sürücüsü Ö.F.K'nin 2.20 promil alkollü olduğu tespit edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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