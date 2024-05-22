Hatay'da hac kafilesi dualarla uğurlandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde hac farizasını yerine getirecek 97 kişi için uğurlama töreni düzenlendi.

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