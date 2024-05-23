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        Arsuz'da öğrencilere siber suçlar anlatıldı

        Hatay'ın Arsuz ilçesinde öğrencilere yönelik "Siber Farkındalık ve Güvenli İnternet" konulu seminer verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 13:04 Güncelleme: 23.05.2024 - 13:04
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        Arsuz'da öğrencilere siber suçlar anlatıldı
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        Hatay'ın Arsuz ilçesinde öğrencilere yönelik "Siber Farkındalık ve Güvenli İnternet" konulu seminer verildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Şehit Umut Sakaroğlu, Zeynel Vidat Kırmızıoğlu İlkokulları ile Akdeniz Ortaokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi.

        Seminerde ekipler, öğrencilere teknoloji bağımlılığı, siber suçlar, siber suçlardan korunma yöntemlerini hakkında bilgi verdi.

        Etkinlikte öğrencilere broşür de dağıtıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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