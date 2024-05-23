Hatay'da tır ile otomobil çarpıştı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde tırla otomobilin çarpışması sonucu araçlarda hasar oluştu.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde tırla otomobilin çarpışması sonucu araçlarda hasar oluştu.
İskenderun-Payas Otoyolu Güzelçay Mahallesi'ndeki gişelerde, S.A. yönetimindeki 31 B 6508 plakalı otomobil, N.A'nın kullandığı 33 DES 49 plakalı tırla çarpıştı.
Kaza nedeniyle otoyolda bir süre uzun kuyruklar oluştu.
Araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
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