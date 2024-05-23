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        Hatay uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 16:38 Güncelleme: 23.05.2024 - 16:38
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        Hatay uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.A. ve S.S.A. Yeşil Mahallesi'nde durdurdu.

        Şüphelilerin üst aramasında, 100 gram sentetik uyuşturucu ve 9 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

        "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan arandığı belirlenen S.S.A, işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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