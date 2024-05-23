Hatay uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.A. ve S.S.A. Yeşil Mahallesi'nde durdurdu.
Şüphelilerin üst aramasında, 100 gram sentetik uyuşturucu ve 9 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
"Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan arandığı belirlenen S.S.A, işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
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