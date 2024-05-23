Hatay uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan arandığı belirlenen S.S.A, işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.A. ve S.S.A. Yeşil Mahallesi'nde durdurdu.

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