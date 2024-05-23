Hatay'da denize giren kişi boğuldu

Diğer 2 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine yönlendirilen Sahil Güvenlik ve 112 Acil Sağlık ekipleri, F.A. ile arkadaşlarını sudan çıkardı.

Çevrik sahilinde denize giren F.A. ve 2 arkadaşı, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.

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