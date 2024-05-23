Hatay'da denize giren kişi boğuldu
Hatay'ın Samandağ ilçesinde denize giren kişi boğuldu.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde denize giren kişi boğuldu.
Çevrik sahilinde denize giren F.A. ve 2 arkadaşı, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine yönlendirilen Sahil Güvenlik ve 112 Acil Sağlık ekipleri, F.A. ile arkadaşlarını sudan çıkardı.
112 Acil Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde F.A'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Diğer 2 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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