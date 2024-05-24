Hatay'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 26 şüpheli yakalandı
Hatay'da düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 26 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'da düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 26 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 17-23 Mayıs'ta il genelinde belirlenen adreslere operasyonlar düzenledi.
Operasyonlarda, 2 kilo 280 gram esrar, 23 gram eroin, 110 kök Hint keneviri, 255 gram sentetik uyuşturucu, 6 ruhsatsız tabanca ile hassas terazi ele geçirildi.
Çalışmalarda 26 şüpheli gözaltına alındı.
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