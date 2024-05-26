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        Türk Kızılayın 100. Yıl Kütüphanesi 5 ayda 4 bine yakın depremzedeye hizmet verdi

        LALE KÖKLÜ - Türk Kızılay tarafından 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen Hatay'daki konteyner kentlerde kalan öğrencilerin yararlanması için açılan 100. Yıl Kütüphanesi, 5 ayda 4 bine yakın depremzedeye hizmet verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 11:23 Güncelleme: 26.05.2024 - 11:23
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        Türk Kızılayın 100. Yıl Kütüphanesi 5 ayda 4 bine yakın depremzedeye hizmet verdi
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        LALE KÖKLÜ - Türk Kızılay tarafından 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen Hatay'daki konteyner kentlerde kalan öğrencilerin yararlanması için açılan 100. Yıl Kütüphanesi, 5 ayda 4 bine yakın depremzedeye hizmet verdi.

        Deprem bölgesindeki öğrencilere uygun bir ders çalışma ortamı sağlamak için seferberlik başlatan Türk Kızılay, bağışçılarının desteğiyle merkez Antakya ilçesindeki Güzelburç Konteyner Kenti'nde 130 metrekare alana kütüphane kurdu.

        İçerisindeki kaynaklarla birlikte 3 bin 500'e yakın kitapla öğrencilere sessiz bir ortamda ders çalışma fırsatı sunan kütüphanede, çalışma alanlarının ve kaynak kitapların yanı sıra bilgisayar, yazıcı ve internet altyapısı gibi imkanlar da bulunuyor.

        Sınava hazırlananların yanı sıra kitap okumayı sevenlerin de tercih ettiği 100. Yıl Kütüphanesi, açıldığı 21 Aralık 2023'ten bu yana 4 bine yakın depremzede öğrenciye hizmet verdi.

        Türk Kızılay Hatay Toplumsal Hizmet Merkezi İl Yöneticisi Pınar İlkay Çetin, AA muhabirine, kütüphanede bir öğrencinin ihtiyaç duyabileceği tüm imkanların bulunduğunu anlattı.

        Kütüphaneden tüm konteynerlerdeki çocuk ve gençlerin yararlanabildiğinin altını çizen Çetin, şöyle konuştu:

        "Açıldığı tarihten itibaren yaklaşık 4 bin öğrencimiz buradan faydalandı. Onun dışında Kütüphane Haftası'nda okullarla işbirliği yaparak çocuklara etkinlikler düzenledik. 21 metrekarelik bir alanda ailelerin yaşamı çok zorken, çocuklarının ders çalışması pek mümkün olmuyor, o sessizlik, sakinlik ortamı sağlanamıyor fakat kütüphaneye geldikleri zaman kendilerine ait bir masa sandalyeleri olduğu için rahatlıkla sessiz bir ortamda kitaba ve internete de erişimleri olduğu için sınavlarına hazırlanabiliyorlar, ders çalışabiliyorlar. Yeri geldiği zaman da buradaki görevlilere takıldıkları noktada ders konusunda destek isteyebiliyorlar."

        Çetin, kütüphane imkanları dahilinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava ve üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere deneme sınavları da yaptıklarını söyledi.

        - Öğrenciler imkanlardan memnun

        Kütüphaneden yararlanan öğrencilerden 12 yaşındaki Ali Akpınaroğlu, 6. sınıfa gittiğini ve kütüphaneyi düzenli olarak kullandığını anlattı.

        Depremde evlerinin yıkıldığını ve bu yüzden konteynerde yaşadıklarını ifade eden Akpınaroğlu, "Burası benim için çok faydalı oldu. Evde seslerden, gürültüden ders çalışamıyordum, kendimi veremiyordum ama burada sessiz, sakin bir ortamda çok güzel derslerimi, ödevlerimi yapabiliyorum, internet de var, internetten de faydalanabiliyorum." dedi.

        Sekizinci sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Asya Olgar da 8. sınıf öğrencisi olduğunu ve LGS kapsamındaki sınava hazırlandığını belirtti.

        Yaşadıkları konteynerde 3 kişi kaldıklarını ve ders çalışmakta zorlandığını anlatan Olgar, kütüphane kurulduktan sonra ders çalışma ortamına kavuştuğunu ve burada sınavlara daha rahat hazırlandığını söyledi.

        Kütüphanede düzenlenen deneme sınavlarına da katıldığını ifade eden Olgar, son denemede birinci olduğunu dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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