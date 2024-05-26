Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da kumsalda kadın cesedi bulundu

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde kumsalda kadın cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 11:41 Güncelleme: 26.05.2024 - 11:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da kumsalda kadın cesedi bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde kumsalda kadın cesedi bulundu.

        Deniz Mahallesi'nin sahilinde temizlik çalışması yapan belediye personeli, kumsalda bir kadının hareketsiz yattığını fark etti.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

        Sağlık ekibinin incelemesinde hayatını kaybettiği belirlenen kadının cenazesi, kimlik tespiti ve otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hatay'da sağanak esareti! 70 kişi kurtarıldı
        Hatay'da sağanak esareti! 70 kişi kurtarıldı
        Doktoru gasp edip başından vurdular!
        Doktoru gasp edip başından vurdular!
        Cimbom, Konya'da şampiyonluk peşinde!
        Cimbom, Konya'da şampiyonluk peşinde!
        Fenerbahçe mucize peşinde!
        Fenerbahçe mucize peşinde!
        Nema oranı yüzde 77.1
        Nema oranı yüzde 77.1
        Diyarbakır'da dev yangın! Yıldırım yol açtı
        Diyarbakır'da dev yangın! Yıldırım yol açtı
        Yurdun büyük bölümü sağanak yağışlı!
        Yurdun büyük bölümü sağanak yağışlı!
        Kedi tırmığı hastalığına dikkat!
        Kedi tırmığı hastalığına dikkat!
        İş yerine ses bombalı saldırı
        İş yerine ses bombalı saldırı
        Galatasaray'da Dursun Özbek yeniden başkan
        Galatasaray'da Dursun Özbek yeniden başkan
        Geçmişinin peşine düştü
        Geçmişinin peşine düştü
        Bu alışkanlıklara sahipseniz dikkat!
        Bu alışkanlıklara sahipseniz dikkat!
        77. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
        77. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
        Türkan Şoray itirafı
        Türkan Şoray itirafı
        Şanlıurfa'da sel! Her şey yarım saatte oldu
        Şanlıurfa'da sel! Her şey yarım saatte oldu
        Çalıştığı yeri soydu!
        Çalıştığı yeri soydu!
        Türkiye'nin ilk insanlı jet motorlu uçağı: HÜRJET
        Türkiye'nin ilk insanlı jet motorlu uçağı: HÜRJET
        İsrailliler sokakları doldurdu
        İsrailliler sokakları doldurdu
        Fenerbahçeli yıldız futbolu bıraktı!
        Fenerbahçeli yıldız futbolu bıraktı!
        En iyi 10 distopik aksiyon filmi
        En iyi 10 distopik aksiyon filmi

        Benzer Haberler

        Türk Kızılayın 100. Yıl Kütüphanesi 5 ayda 4 bine yakın depremzedeye hizmet...
        Türk Kızılayın 100. Yıl Kütüphanesi 5 ayda 4 bine yakın depremzedeye hizmet...
        Hatay'da sağanak; cadde ve sokakları su bastı, mahsur 70 kişi kurtarıldı (2...
        Hatay'da sağanak; cadde ve sokakları su bastı, mahsur 70 kişi kurtarıldı (2...
        Hatay'da sağanak; cadde ve sokakları su bastı, mahsur 70 kişi kurtarıldı
        Hatay'da sağanak; cadde ve sokakları su bastı, mahsur 70 kişi kurtarıldı
        Hatay'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        Hatay'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        Hatay'da çalıştığı iş yerinden hırsızlık yapan zanlı yakalandı
        Hatay'da çalıştığı iş yerinden hırsızlık yapan zanlı yakalandı
        Starlink uyduları Hatay' semalarında görüldü
        Starlink uyduları Hatay' semalarında görüldü