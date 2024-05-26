Hatay'da ormanlık alandaki kamyonette çıkan yangın söndürüldü

Tepebaşı Mahallesi'ndeki baz istasyonunda bakım yapan ekiplerin 34 CEJ 345 plakalı kamyonetinde bulunan jeneratör henüz bilinmeyen nedenle patladı.

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