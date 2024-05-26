Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da ormanlık alandaki kamyonette çıkan yangın söndürüldü

        Hatay'ın Hassa ilçesinde kamyonette çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 19:05 Güncelleme: 26.05.2024 - 19:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da ormanlık alandaki kamyonette çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hatay'ın Hassa ilçesinde kamyonette çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

        Tepebaşı Mahallesi'ndeki baz istasyonunda bakım yapan ekiplerin 34 CEJ 345 plakalı kamyonetinde bulunan jeneratör henüz bilinmeyen nedenle patladı.

        Patlamanın etkisiyle ormanlık alandaki araç alev aldı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan bakım personeli D.U, sağlık ekibince Hassa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kamyonetteki yangın itfaiyenin müdahalesiyle çevredeki ağaçlara sıçramadan söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Maçta büyük heyecan!
        Maçta büyük heyecan!
        Kadıköy'de maç başladı!
        Kadıköy'de maç başladı!
        İstanbul'da kurak günler başladı!
        İstanbul'da kurak günler başladı!
        Benzin bidonu sonu oluyordu: "Olayın etkisinden kurtulamıyorum, rüyama giriyor"
        Benzin bidonu sonu oluyordu: "Olayın etkisinden kurtulamıyorum, rüyama giriyor"
        Korkunç şüphe! Otelin penceresinden düştü
        Korkunç şüphe! Otelin penceresinden düştü
        Özel'den 'emekli aylığı' çağrısı
        Özel'den 'emekli aylığı' çağrısı
        Anne ve babasına kurşun yağdırdı!
        Anne ve babasına kurşun yağdırdı!
        Yapay zekada "tehlikeli" hakimiyet
        Yapay zekada "tehlikeli" hakimiyet
        Depremde 150 kişinin öldüğü Palmiye Sitesi'nin zemin etüdü göz kararıyla yapılmış
        Depremde 150 kişinin öldüğü Palmiye Sitesi'nin zemin etüdü göz kararıyla yapılmış
        İsrail durmuyor: Son 24 saatte 81 kişi daha hayatını kaybetti
        İsrail durmuyor: Son 24 saatte 81 kişi daha hayatını kaybetti
        Uluslararası bir hukuk düzeni var mıydı yoksa çöktü mü?
        Uluslararası bir hukuk düzeni var mıydı yoksa çöktü mü?
        Bakan Şimşek: Yeni düzenlemede son aşamaya gelindi
        Bakan Şimşek: Yeni düzenlemede son aşamaya gelindi
        Gelininin yanında gördüğü kişiyi öldürmüştü! 12 yıl ceza aldı
        Gelininin yanında gördüğü kişiyi öldürmüştü! 12 yıl ceza aldı
        Kedi tırmığı hastalığına dikkat!
        Kedi tırmığı hastalığına dikkat!
        Geçmişinin peşine düştü
        Geçmişinin peşine düştü
        Bu alışkanlıklara sahipseniz dikkat!
        Bu alışkanlıklara sahipseniz dikkat!
        77. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
        77. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
        Hatay'da sağanak esareti! 70 kişi kurtarıldı
        Hatay'da sağanak esareti! 70 kişi kurtarıldı
        Türkan Şoray itirafı
        Türkan Şoray itirafı
        Fenerbahçeli yıldız futbolu bıraktı!
        Fenerbahçeli yıldız futbolu bıraktı!

        Benzer Haberler

        Hatay'da sahipsiz köpeklerin öğrencilere saldırması cep telefonu kamerasınd...
        Hatay'da sahipsiz köpeklerin öğrencilere saldırması cep telefonu kamerasınd...
        Hatay'da sağanak; cadde ve sokakları su bastı, mahsur 75 kişi kurtarıldı (3...
        Hatay'da sağanak; cadde ve sokakları su bastı, mahsur 75 kişi kurtarıldı (3...
        Hatay'da kumsalda kadın cesedi bulundu
        Hatay'da kumsalda kadın cesedi bulundu
        Türk Kızılayın 100. Yıl Kütüphanesi 5 ayda 4 bine yakın depremzedeye hizmet...
        Türk Kızılayın 100. Yıl Kütüphanesi 5 ayda 4 bine yakın depremzedeye hizmet...
        Hatay'da sağanak; cadde ve sokakları su bastı, mahsur 70 kişi kurtarıldı (2...
        Hatay'da sağanak; cadde ve sokakları su bastı, mahsur 70 kişi kurtarıldı (2...
        Hatay'da sağanak; cadde ve sokakları su bastı, mahsur 70 kişi kurtarıldı
        Hatay'da sağanak; cadde ve sokakları su bastı, mahsur 70 kişi kurtarıldı