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        Hatay'da denize giren kişi boğuldu

        Hatay'ın Arsuz ilçesinde serinlemek için denize giren kişi boğuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 21:09 Güncelleme: 26.05.2024 - 21:09
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        Hatay'da denize giren kişi boğuldu
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        Hatay'ın Arsuz ilçesinde serinlemek için denize giren kişi boğuldu.

        Karaağaç Mahallesi sahilinden denize giren Suriye uyruklu Abdulnasır Al Makhzum (18), bir süre yüzdükten sonra gözden kayboldu.

        Yakınlarının ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarılan Makhzum'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Makhzum'un cenazesi, İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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