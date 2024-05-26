DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, Hatay Samandağ'da konuştu:

Uygulamanın detaylarının depremzedelerle paylaşılması gerektiğini belirten Hatimoğulları, "Burada yetkililer, meslek odaları, baro, çevre şehircilikle ilgilenen birimler, konunun uzmanları, üniversitedeki hocalar, sivil toplum örgütleri ve demokratik kitle örgütleriyle birlikte karar almalıdır. Böyle bir komisyon oluşmalıdır." diye konuştu.

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