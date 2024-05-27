Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da TMOK ve BtcTurk desteğiyle açılan spor salonları ve okulları, çocukları ağırlayacak

        Hatay'da Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) ve finansal teknoloji şirketi BtcTurk desteğiyle inşa edilen 2 çok amaçlı spor salonu ve bünyesindeki ücretsiz spor okulları, çocukları farklı spor dallarıyla buluşturacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 13:18 Güncelleme: 27.05.2024 - 13:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da TMOK ve BtcTurk desteğiyle açılan spor salonları ve okulları, çocukları ağırlayacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hatay'da Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) ve finansal teknoloji şirketi BtcTurk desteğiyle inşa edilen 2 çok amaçlı spor salonu ve bünyesindeki ücretsiz spor okulları, çocukları farklı spor dallarıyla buluşturacak.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı, Valilik, TMOK, Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Avrupa Olimpiyat Komiteleri ve AFAD işbirliğinde inşa edilen iki Olimpik Dayanışma Çok Amaçlı Spor Salonu ile TMOK'un resmi sponsoru BtcTurk tarafından hayata geçirilen BtcTurk Spor Okulları törenle açıldı.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Antakya ve Defne ilçelerinde inşa edilen spor salonları ve bünyesindeki okullarda 7-15 yaş arası çocuklar ağırlanacak.

        Çocuklara, antrenörler tarafından atletizm, badminton, basketbol, cimnastik, futsal ve voleybol eğitimi verilecek.

        TMOK Başkanı Uğur Erdener, Antakya Olimpik Dayanışma Çok Amaçlı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada, depremden etkilenen bölgenin yeniden inşası ve rehabilitasyonu için birçok kuruluşun ciddi projeler geliştirdiğini söyledi.

        Erdener, projelere katkı sunan kurumlara teşekkür etti.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya da deprem yaralarının sarılması için birçok faaliyet yürüttüklerini belirterek, "TMOK, faaliyetlerimizdeki önde gelen paydaşlarımızdan birisi. TMOK, 2 konteyner kentte spor tesisi ve okulu açarak çocuklarımızın bu zorlu dönemi atlatmaları için önemli katkıda bulunuyor. Çocuklarımızın projeyle depremin etkilerini atlatmalarını, aldıkları spor eğitimleriyle de ileride milli sporcularımız olmalarını diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Hatay Vali Yardımcısı Doğukan Mızrak da çocukları sevinç içerisinde görmekten mutluluk duyduklarını anlattı.

        - "Gönüllerince istedikleri sporu yapabilecekler"

        Finansal teknoloji şirketi BtcTurk Üst Yöneticisi (CEO) Özgür Güneri de TMOK ile çocuklara, spor yoluyla katkıda bulunmayı hedeflediklerini belirtti.

        Ücretsiz spor okulları projesini desteklemekten gurur duyduklarını vurgulayan Güneri, şunları kaydetti:

        "7-15 yaş arası çocuklarımızın herhangi bir performans beklentisi olmadan gönüllerince istedikleri sporu yapabilecekleri, kendilerini fiziken ve ruhen daha iyi hissedebilecekleri ücretsiz spor okulları projesini desteklemekten dolayı gururluyuz. Bu projenin, TMOK ile yaptığımız işbirliğini daha da güçlendireceğine inanıyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Türkiye'nin e-ticaret hacmi yüzde 115 arttı
        Türkiye'nin e-ticaret hacmi yüzde 115 arttı
        Florya'da çılgın kutlama!
        Florya'da çılgın kutlama!
        ABD'li oyuncu vurularak öldürüldü
        ABD'li oyuncu vurularak öldürüldü
        Antalya'da 2 bin yıllık Zeus ve Aphrodite heykelleri bulundu
        Antalya'da 2 bin yıllık Zeus ve Aphrodite heykelleri bulundu
        THY ve TVF'den 'Filenin Sultanları' açıklamaları
        THY ve TVF'den 'Filenin Sultanları' açıklamaları
        Doğru sanıp yaptığımız 10 diyet hatası!
        Doğru sanıp yaptığımız 10 diyet hatası!
        "Pişmanlık emaresi görmedim!" Kadın hakimden sapık hemşireye şerh!
        "Pişmanlık emaresi görmedim!" Kadın hakimden sapık hemşireye şerh!
        "Sahada kalanlar kazandı"
        "Sahada kalanlar kazandı"
        Yer sarı gök kırmızı!
        Yer sarı gök kırmızı!
        60 yaşında kainat güzeli seçilmişti! Hayalleri yarım kaldı
        60 yaşında kainat güzeli seçilmişti! Hayalleri yarım kaldı
        Yaşlı kadının bacağı kesilmişti! Pitbull davasında karar!
        Yaşlı kadının bacağı kesilmişti! Pitbull davasında karar!
        Sokak köpeklerini uyutmak yahut kısırlaştırmak yerine spirali neden düşünmüyoruz?  
        Sokak köpeklerini uyutmak yahut kısırlaştırmak yerine spirali neden düşünmüyoruz?  
        İnsanlar ve köpekler: Ölüm ve yaşam arasında
        İnsanlar ve köpekler: Ölüm ve yaşam arasında
        F1'e ünlü akını
        F1'e ünlü akını
        Turizmcilerden '9 gün tatil' çağrısı
        Turizmcilerden '9 gün tatil' çağrısı
        Galatasaray'ın şampiyonluk öyküsü
        Galatasaray'ın şampiyonluk öyküsü
        Galatasaray kasasını doldurdu
        Galatasaray kasasını doldurdu
        24'üncü zaferin mimarları!
        24'üncü zaferin mimarları!
        Artık o da SUV oldu
        Artık o da SUV oldu

        Benzer Haberler

        Olimpiyat kotası alan milli eskrimci Yıldırım, Paris'ten madalyayla dönmek...
        Olimpiyat kotası alan milli eskrimci Yıldırım, Paris'ten madalyayla dönmek...
        DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, Hatay Samandağ'da konuştu:
        DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, Hatay Samandağ'da konuştu:
        Hatay'da denize giren kişi boğuldu
        Hatay'da denize giren kişi boğuldu
        Hatay'da ormanlık alandaki kamyonette çıkan yangın söndürüldü
        Hatay'da ormanlık alandaki kamyonette çıkan yangın söndürüldü
        Hatay'da sahipsiz köpeklerin öğrencilere saldırması cep telefonu kamerasınd...
        Hatay'da sahipsiz köpeklerin öğrencilere saldırması cep telefonu kamerasınd...
        Hatay'da sağanak; cadde ve sokakları su bastı, mahsur 75 kişi kurtarıldı (3...
        Hatay'da sağanak; cadde ve sokakları su bastı, mahsur 75 kişi kurtarıldı (3...