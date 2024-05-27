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        Hatay'da yangın çıkan minibüs kullanılamaz hale geldi

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, yangın çıkan minibüs kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 16:44 Güncelleme: 27.05.2024 - 16:44
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        Hatay'da yangın çıkan minibüs kullanılamaz hale geldi
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        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, yangın çıkan minibüs kullanılamaz hale geldi.

        Numune Evler Mahallesi'ndeki şehir içi dolmuş durağında A.A. idaresinde sefere hazırlanan 31 M 7068 plakalı minibüs, bilinmeyen nedenle alev aldı.

        Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye ifaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kısa sürede söndürülen yangında, minibüs kullanılamaz hale geldi.

        Yangın çıkan aracı alevlerin sarması ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi kamerayla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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