Reyhanlı'da tarlada çıkan yangın söndürüldü

Soğutma çalışmasıyla söndürülen yangında tarla ve çevresindeki bazı zeytin ağaçları zarar gördü.

Suluköy Mahallesi'ndeki mahsulü toplanmış buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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