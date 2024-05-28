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        Hatay'da bir kişi tartıştığı ablasını bıçaklayarak öldürdü

        Hatay'ın Altınözü ilçesinde, bir kişi tartıştığı ablasını bıçaklayarak öldürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 16:28 Güncelleme: 28.05.2024 - 16:28
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        Hatay'da bir kişi tartıştığı ablasını bıçaklayarak öldürdü
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        Hatay'ın Altınözü ilçesinde, bir kişi tartıştığı ablasını bıçaklayarak öldürdü.

        Tokaçlı Mahallesi'nde, Suriye uyruklu H.E. (23), ablası D.H. (24) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

        Tartışma sırasında H.E, ablası D.H'yi bıçakladı.

        Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde D.H'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

        H.E. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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