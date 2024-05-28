Hatay'da sahte içki ve ham maddesi ele geçirildi
Hatay'ın Arsuz ilçesinde, sahte içki ve yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde, sahte içki ve yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karaağaç Mahallesi'nde yaşayan M.G'nin evinde sahte içki ürettiği bilgisine ulaştı.
Adreste yapılan aramada, 650 litre fermente edilmiş alkol, 110 litre sahte içki, 4 litre anason ve 1 damıtma kazanı ele geçirildi.
M.G. gözaltına alındı.
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