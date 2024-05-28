Hatay'da sahte içki ve ham maddesi ele geçirildi

Adreste yapılan aramada, 650 litre fermente edilmiş alkol, 110 litre sahte içki, 4 litre anason ve 1 damıtma kazanı ele geçirildi.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, sahte içki ve yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

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