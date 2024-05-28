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        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları İskenderun'da protesto edildi

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde Filistinlilere destek amacıyla bir araya gelen vatandaşlar, İsrail ordusunun, Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu kampa düzenlediği saldırıyı protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 19:17 Güncelleme: 28.05.2024 - 19:17
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        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları İskenderun'da protesto edildi
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde Filistinlilere destek amacıyla bir araya gelen vatandaşlar, İsrail ordusunun, Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu kampa düzenlediği saldırıyı protesto etti.

        Ulucami Caddesi'nde toplanan Anadolu Gençlik Derneği üyeleri, Filistin ve Türk bayraklarıyla bir araya gelerek, "Filistin özgür olana dek mücadelemiz devam edecek", "Hamas'a selam, direnişe devam", "Çocuk katili İsrail" yazılı pankartlar ve dövizler açtı.

        Cadde üzerinde yürüyen grup ellerinde, öldürülen Filistinli bebekleri temsilen kırmızı renge boyanmış ve kefene sarılmış oyuncak bebekleri taşıdı.

        Attıkları sloganlarla İsrail'e tepki gösteren katılımcılar adına açıklama yapan Anadolu Gençlik Derneği Hatay Şubesi organizasyon planlama komisyon başkanı Muhammet Behram Aytekin, günlerdir devam eden ve günden güne artan zulmü ve soykırımı kınadıklarını söyledi.

        Siyonist devletin, Refah bölgesine sığınan Filistinli sivilleri yakarak şehit ettiğini belirten Aytekin, şöyle konuştu:

        "Sekiz ayı aşkın bir süredir Gazze’de soykırımda bulunan Siyonist İsrail rejimi, dün gece yeni bir caniliğe imza atmış ve Refah’ta onlarca Filistinliyi bombalarla yakarak şehit etmiştir. İyice zıvanadan çıkan Siyonistler, insanlıktan uzak bir halde terör saldırılarını sürdürürken gerçekleşen bu son saldırı sözün bittiği yer olmuştur."

        Konuşmaların arından Belen ilçe Müftüsü Hamza Köse, vefat eden Filistinlilere ve tüm şehitlerin ruhuna dua etti.

        Emniyet ekipleri etkinlik alanında geniş kapsamlı güvenlik önlemleri aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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