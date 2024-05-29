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        Hatay'da arananlara yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, arananlara yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 10:10 Güncelleme: 29.05.2024 - 10:10
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        Hatay'da arananlara yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, arananlara yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri kent genelinde aranan suçluların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

        Operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan A.Ö, A.T. ve C.Ş. bulundukları ikametlerde yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerin ardınan adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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