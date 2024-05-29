Dörtyol'da yapılan asayiş uygulamalarında yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 14 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 14 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Valiliğin açıklamasına göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
Çeşitli suçlara karıştıkları belirlenen 4'ü aranan 14 şüphelinin yakalandığı çalışmada, tüfek, tabanca, çalıntı motosiklet, 364 gram sentetik uyuşturucu ile 34 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı.
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