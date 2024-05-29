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        Hatay'da evde çıkan yangında hasar oluştu

        Hatay'ın Erzin ilçesinde bir binanın 2'nci katındaki dairede çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 10:38 Güncelleme: 29.05.2024 - 10:40
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        Hatay'da evde çıkan yangında hasar oluştu
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        Hatay'ın Erzin ilçesinde bir binanın 2'nci katındaki dairede çıkan yangın söndürüldü.

        Bahçelievler Mahallesinde 2 katlı binanın 2'nci katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince yangın söndürüldü, evde hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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