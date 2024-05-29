Hatay'da evde çıkan yangında hasar oluştu
Hatay'ın Erzin ilçesinde bir binanın 2'nci katındaki dairede çıkan yangın söndürüldü.
Hatay'ın Erzin ilçesinde bir binanın 2'nci katındaki dairede çıkan yangın söndürüldü.
Bahçelievler Mahallesinde 2 katlı binanın 2'nci katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince yangın söndürüldü, evde hasar oluştu.
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