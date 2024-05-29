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        Hatay'da su kuyusuna düşen kişi kurtarıldı

        Hatay'ın Defne ilçesinde, su kuyusuna düşen kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 16:31 Güncelleme: 29.05.2024 - 16:31
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        Hatay'da su kuyusuna düşen kişi kurtarıldı
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        Hatay'ın Defne ilçesinde, su kuyusuna düşen kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Aşağıokçular Mahallesi'nde, ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi, yaklaşık 3 metrelik kuyudan su çektiği sırada dengesini kaybederek kuyuya düştü.

        Mahalle sakinleri durumu jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

        Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kuyuya düşen kişiyi halat yardımıyla kurtardı.

        Yaralanan kişi, sağlık ekiplerince Defne Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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